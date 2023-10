(Di domenica 15 ottobre 2023) Ha 49ed è incensurato l’uomo denunciato per abbandono di minori nel napoletano, ed è padre di una bimba di otto. Ieri sera intorno alle 20 i carabinieri sono dovuti intervenire dopo la segnalazione di un commerciante di Massa di Somma, in via Piromallo. Una ragazzina di 8giocava incon duedella stessa età quando suo padre ha scoperto che ildi famiglia su...

Ma che differenza c'è tra l'uomo che sitra le lamiere per trarre in salvo due bambini e ... orgoglioso, gli mostrerà quello che ha visto, e non fatto, il suo. Non crede che il coraggio e l'...

Papà butta fuori casa la figlia di 8 anni con due amichette, colpevoli di aver fatto scappare il cane Gazzetta del Sud