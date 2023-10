Pagelle GP Indonesia MotoGP | un Bagnaia in versione fuoriclasse Errore cruciale di Martin | rinasce Quartararo

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) LEDEL GP D’2023 Francesco9: nel momento più difficile della sua stagione, forse anche deresponsabilizzato per aver perso la leadership del Mondiale, trova una reazione da campione e rimonta dalla quinta fila in griglia fino alla vittoria. 25 punti pesantissimi per il campionato che lo proiettano nuovamente al comando della generale, grazie alla caduta di. Maverick Viñales 8: prestazione di grande spessore e ottimo secondo posto in scia al vincitore. Lo spagnolo dell’Aprilia è stato competitivo per tutto il weekend a Mandalika, cedendo il passo solo alle Ducati tra Sprint e GP evidenziando però stranamente un calo della gomma più pronunciato rispetto ai rivali. 6° podio con la casa di Noale, ma è ancora rimandato l’appuntamento con la vittoria. Fabio ...