Ostia La casa è un laboratorio della droga | 20enne “tradito” da un baby-pusher

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 15 ottobre 2023), denaro sporco e molto altro. E’ questo il bilancio di ciò che gli agenti del X Distretto Lido hanno trovato all’internodi un. Secondo quanto emerge dalle indagini, a cui hanno partecipato anche gli agenti del X° GruppoPolizia Locale Roma Capitale, il giovane nascondeva incirca 350 grammi di hashish e più di 7mila euro in contanti, ma non è tutto: gli agenti hanno trovato anche un bilancino elettronico di precisione e svariato materiale per il confezionamento delle singole dosi. Insomma, un vero e proprio, a cui i poliziotti sono riusciti a giungere seguendo un minorenne che aveva appena ceduto 2 pezzi di “fumo: per il...