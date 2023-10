Ospiti Verissimo | puntata domenica 15 ottobre | Raz Degan e una prof di Amici 23 tra i protagonisti

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 15 ottobre 2023) Secondo e ultimo appuntamento di questo weekend all’insegna die della carrellata didi questa152023. Come sempre, occorrerà sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle ore 16.30 per scoprire chi saranno idella nuova, in onda subito dopo23.di15... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.