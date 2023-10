Osimhen | un tendine del ginocchio non convince i medici nigeriani Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 ottobre 2023) Victorsta rientrando a Napoli, lunedì si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni di salute. L’autunno non è la stagione migliore per Victora Napoli e dopo l’ultimo stop di venerdì in Portogallo con la Nigeria, è il caso di fare gli scongiuri perché le notizie che trapelano non lasciano tranquilli. Oltre a un interessamento del bicipite femorale della coscia destra, ieri il centravanti è stato sottoposto a una risonanza magnetica aldestro, per via di unche nonlo staff medico nigeriano, che però minimizza con i colleghi di Napoli. Il risultato è che comunque il giocatore ha lasciato in serata il ritiro della nazionale e – come era già chiaro – non disputerà l’amichevole di domani ad Albufeira contro il Mozambico. In serata rientrerà a Napoli dove lunedì ...