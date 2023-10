Ordine d’arrivo MotoGP | Bagnaia da 13° a 1° | trionfo a Mandalika! Fuori Martin | podio Quartararo

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Oggi si è disputato il GP di Indonesia 2023, tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Mandalika. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran Premio, sulla lunghezza consueta di circa 110 chilometri. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica, in chiusura di un fine settimana particolarmente avvincente in terra asiatica. Francescoha vinto il GP di Indonesia rendendosi protagonista di una rimonta spaziale dalla 13ma posizione. Il Campione del Mondo è scattato benissimo dalla griglia di partenza, poi ha saputo scavalcare Fabiodi giustezza e si era issato provvisoriamente in terza posizione. Quando mancavano 12 giri al termine si è materializzato l’episodio che ha condizionato il Gran Premio e che ...