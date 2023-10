Ora Sollecito vuole essere risarcito | Io vittima di grave ingiustizia

(Di domenica 15 ottobre 2023)felice dell'annullamento della condanna per calunnia inflitta ad Amanda Knox. E ora aspetta il responso sulla richiesta di risarcimento per l'ingiusta detenzione

"Aspetto la decisione della Cedu per il risarcimento per ingiusta detenzione"

Meredith, anche Sollecito ora spera nella Corte europea Agenzia ANSA

Annullata la condanna per calunnia. Accolto il ricorso di Amanda ... LA NAZIONE

Sollecito felice dell'annullamento della condanna per calunnia inflitta ad Amanda Knox. E ora aspetta il responso sulla richiesta di risarcimento per l'ingiusta detenzione ...La fraterna via maestra del Papa dopo l’eccidio u0007di israeliani ordito da Hamas e l’incubo che grava su Gaza, u0007i dubbi sulla convivenza e la gioia con Mimmo Lucano Caro Tarquinio, ora anche Ha ...