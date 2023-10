Opinionista difende Sophie e attacca Alessandro | Basciano interviene e sbotta

(Di domenica 15 ottobre 2023) La fine della storia traCodegoni enon è stata una normale rottura tra degli ex protagonisti di reality. I due ragazzi infatti hanno una bambina e inoltre lei ha mosso accuse precise e pesanti nei confronti del suo ex compagno. Per questo motivo la notizia è finita ovunque, anche sui quotidiani e del caso hanno parlato moltissime persone, anche un’di Barbara d’Urso. Il botta e risposta tra l’. Stamani Guendalina Canessa ha detto la sua dopo aver visto l’intervista cheCodegoni ha rilasciato da Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex gieffina ha preso le parti della ragazza ed ha consigliato adi chiedere scusa alla sua ex fidanzata: “Ah lei è cattiva e ...

... "di far uscire dai gangheri persino il mite Cazzullo" di Riccardo Canaletti A bbiamo già parlato di Elena Basile , ex diplomatica, scrittrice, chiamata in televisione comepolitica e ...

Grande Fratello, Beatrice e Garibaldi insieme: Signorini difende la coppia Libero Magazine

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: un'intimità crescente - Grande ... Grande Fratello

Francesco Oppini nella bufera dopo un commento con il quale ha risposto ad un tifoso del Napoli. Il noto opinionista, ex Grande Fratello, ha condiviso un post ironico sul possibile arrivo di Antonio C ...Nella casa del GF Alfonso Signorini ha difeso la storia che starebbe nascendo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I concorrenti del Grande Fratello hanno dimostrato di non credere nella storia ...