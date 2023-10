Omicidio di Grottaminarda | il 44enne ha scelto di non rispondere

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHala via del silenzio dinanzi al sostituto procuratore di Benevento Flavia Felaco, che tra la notte di sabato e domenica ha raggiunto la caserma dei Carabinieri di Ariano Irpino. Angelo Girolamo, ilautotrasportatore arrestato per l’di Ivan Kantesedal, 46 anni, sabato a colpi di pistola anon ha proferito parola. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Romano, attualmente si trova recluso presso il carcere del Tricolle. Nei prossimi giorni è attesa l’udienza di convalida con il GIP. Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 20:30 lungo Corso Vittorio Veneto, in un’area affollata da centinaia di persone, compresi i clienti di una vicina pizzeria. Secondo una prima ricostruzione, Girolamo avrebbe estratto una pistola e sparato alla vittima, colpendola al ...