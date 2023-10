Oltre il salario minimo | è l’ora di una grande concertazione Scrive Bonanni

Leggi su formiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nel parlamento Cnel passa la posizione che i minimi contrattuali sono di pertinenza delle parti sociali, indicazione che la stessa Ue aveva a suo tempo sottolineato per l’Italia nella constatazione della estesa capacità dei nostri Ccnl di coprire ogni settore merceologico. Si sono pronunciati favorevoli circa 2/3 dei membri dell’assemblea ma con una spaccatura significativa del sindacato. Da una parte Cgil, Uil e Usb contrarie. Cisl, Confsal, Ugl e Cisal favorevoli a che sia la contrattazione ed altre soluzioni da indicare al governo, il modo per migliorare la condizione di alcuni lavoratori che sono sottoposti a paghe inadeguate rispetto alla media dei minimi salariali contrattati. Ora si aspetta ogni dettaglio del pronunciamento Cnel richiesto dal governo per la valutazione del Parlamento. Si spera a questo punto che le parti sociali sviluppino le raccomandazioni della Unione per ...