Olaplex lancia la campagna TikTok anti dupe | quando il marketing è genialità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023)è uno dei marchi haircare che è stato più copiato sul mercato, e stavolta ha deciso di parlare e di non stare più in silenzio. Questa settimana infatti il brand hato unaper dimostrare ai suoi consumatori che per la cura dei capelli non c’è niente di meglio che… loro.lailMa cos’è accaduto? Il 25 settembre, influencer e creator hanno ricevuto un pacco pr presentato come un nuovo, straordinario prodotto, Oladupé, con tanto didi unboxing, che pubblicizzava gli straordinari risultati del prodotto. I consumatori sono stati a loro volta guidati verso ...