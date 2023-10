Offensiva a Gaza | corridoi per i civili dalle 10 alle 13 Si muovono le superpotenze | gli Usa inviano un’altra portaerei Cina | “Tel Aviv sta andando oltre l’autodifesa”

La dritta di Fabbri su Israele: il reale piano su"davvero rischioso" A Roma, ormai da mesi, ... Israele prepara l'attacco decisivo per disintegrare Hamas: ecco l'via terra Il ...

Israele: grandi operazioni solo dopo l'evacuazione dei civili AGI - Agenzia Italia

Israele-Hamas, pronta l’offensiva finale contro Gaza: attacco via terra per annientare i terroristi Il Tempo

AGI - In Egitto, un convoglio di aiuti umanitari attende di entrare a Gaza attraverso il valico di Rafah: una lunga fila di camion che portano beni di prima necessità e medicine è in attesa nella ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Hamas-Israele, Usa inviano portaerei e A-10. Sale attenzione su obiettivi in Europa ...