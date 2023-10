Obbligo vaccinale | l' illegittimità della sospensione per i giudici di merito

(Di domenica 15 ottobre 2023) Giuseppe Mantia - Con due distinte pronunce del Tribunale sezione lavoro di Torino e di L'Aquila viene sancita ladal servizio del lavoratore per un "".

... l'avanzare della campagnain tutta Europa e l'utilizzo del green pass permettono ...nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza che prevede il superamento dell'...

Corte Costituzionale Sent. 9 ottobre 2023, n. 186 – Obbligo ... FNOMCeO

Giurisprudenza:obbligo vaccinale, responsabilità, irap, straordinario ... .:Anaao - Assomed:.

qualche settimana fa il prof. Francesco Prandel, ha inviato una lettera aperta ai dirigenti trentini della scuola Pendenza e Ceccato (pubblicata da “Opinione”e da “La fionda”), in cui chiedeva conto d ...“Come impatterà la strage nell’ospedale di Gaza sul dibattito italiano Credo che peggiorarlo sia difficile, perché peggio di così non resta che scavare. Il fondo lo abbiamo già toccato ampiamente”. C ...