Nuova truffa dell’Iban | fai attenzione a questo messaggio

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 15 ottobre 2023) In pochi lo sanno ma in tanti lo temono. Grazie alle nuove tecnologie, si è diffusa una. Scopri se ne sei vittima. Internet ha portato grandi benefici nella comunità e se usato correttamente può portare grandi risultati. Il contrasto alla disoccupazione è uno di questi. Eppure ci sono anche tantissimi rischi in più, e uno di questi è proprio l’aumento della possibilità di essere derubati. Oggi è, infatti, molto più facile essere vittime del cyber crime di quello che si può pensare. Verifica con noi se anche tu sei caduto nella loro trappola. Vediamo come fare. – Ilovetrading.itInnanzitutto per cadere nella rete di questadevi avere un conto corrente. Inoltre, il tuo Iban deve essere finito nelle mani sbagliate, eè molto più semplice che possa accaderti di quello ...