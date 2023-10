“Non ho bisogno di scuse” | Stefano De Martino mette un punto | mai visto così

(Di domenica 15 ottobre 2023)Deha deciso dire undefinitivo tramite chiare e precise parole: maiil conduttore. Verso la conclusione di settembre il conduttore RaiDeha rilasciato una profonda intervista a Belve di Francesca Fagnani. In quella occasione ha risposto a tante domande ma una su tutte ha fatto emergere il modo di affrontare la vita dell’artista campano. Ildi vista diDesu chi gli chiede scusa – Ansa Foto – CheNews.itCon la risposta dataDeha messo undefinitivo e si è mostrato al grande pubblico come mai prima d’ora. Nello specifico Deha ...

... e starebbe sostanzialmente iniziando a bruciare il carbonio, beh anche in questo caso la rispostacambierebbe molto. Per bruciare il carbonio, Betelgeuse avrebbedi circa 1200 anni per ...

Messner e Viesturs, i re degli Ottomila: "L'alpinismo non ha bisogno ... Ufficio Stampa

AFRICA/UGANDA - “Non sono i poveri che hanno bisogno di noi ... Fides

Il rocker di Correggio martedì sul palco con una super band. "Tre chitarristi E’ una scelta contro i tempi". Ogni sera un ritocco alla scaletta. "Voglio sorprendere il pubblico, sento il dovere di fa ...Il doposcuola non è stato attivato in due istituti per mancanza di richieste. La coalizione di governo non tiene in considerazione i bisogni dei cittadini. I servizi connessi alla ripresa delle ...