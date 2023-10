Non finirà in pareggio | dove si allargherà la guerra | Caracciolo | la nera previsione 

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) "Un conflitto tra Israele e Hamas è inevitabilmente largo: il teatro della tragedia non si limita a Gaza": ne è convinto Lucio, che ha parlato dellain corso in un'intervista al Giorno. Il direttore di Limes, in particolare, ha spiegato: "Abbiamo già visto in Occidente attentati, episodi di antisemitismo, la diaspora ebraica nel mirino". Sul possibile coinvolgimento dell'Iran, molto temuto dagli Usa, l'esperto ha affermato: "Per ora si gode lo spettacolo. Ma sa che, qualora il governo di Israele fosse disperato, potrebbe arrivare ad attaccare l'Iran. In quel caso, però, il conflitto diventerebbe qualcosa di molto simile ad unaregionale se non addirittura qualcosa di più". Sugli Stati Uniti, invece,ha spiegato che potrebbero intervenire da un momento all'altro in caso di necessità: ...