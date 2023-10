Nome in codice Genevieve | chi era l’ultima spia di Churcill morta a 102 anni

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 15 ottobre 2023) Phyllis Latour,delle 39 agenti segreti donne che servirono nell’esercito segreto di Winston Churchill in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, èa 102. Ora i dossier che raccontano la sua storia possono finalmente essere svelati e quello che ne emerge è un profilo di una donna coraggiosa, che seppe affrontare compiti difficilissimi e solitamente riservati agli uomini (come appunto quelli diplomatici e dia servizio di sua Maestà). Una donna che aveva “un sacco di fegato”, come recita il suo encomio ricevuto alla fine della guerra. L’eroina della Seconda guerra mondiale dopo la fine del conflitto si traferì in Nuova Zelanda col marito e fu conosciuta come Pippa Doyle, agente segreto in Francia Nell’estate del 1944, in un villaggio della Francia occidentale ...