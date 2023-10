Nizza | Atal condivide su Instagram un predicatore estremista palestinese

(Di domenica 15 ottobre 2023) In questi giorni complessi a livello internazionale, sono diverse le figure che hanno mostrato la propria vicinanza alla popolazione della Palestina. Tra i tanti, anche Youcef, terzino algerino militante al. Il giocatore pubblica una foto con la sciarpa ‘la Palestina sarà libera’, seguita da un video di Mahmoud al-Hasanat unche invitava il popolo di Gaza a ‘scagliare le proprie pietre’.ha subito cancellato la storia, ma non sono mancate le reazioni polemiche. SportFace.

(4 - 3 - 3): Bulka; Todibo, Dante, Bard; Ndayishimiye, Thuram, Sanson; Boga, Laborde, Moffi. Allenatore: Francesco Farioli

Il terzino del Nizza Youcef Atal si è esposto in maniera davvero poco velata sull’argomento, suscitando un’aspra polemica: dopo una foto pubblicata su Instagram con tanto di sciarpa e la scritta “la ...La partita Metz – Nizza di sabato 7 ottobre in diretta: presentazione, formazione e tabellino in tempo reale del match valido per l’8° giornata del campionato Ligue 1 stagione 2023/2024, calcio d’iniz ...