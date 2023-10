Netanyahu | Spaccheremo Hamas che pensava di spaccarci | Casa Bianca | Temiamo l' escalation e l' intervento dell' Iran | Il Papa | Liberate

Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin, aprendo una riunione del gabinetto del governo di emergenza. Lo riporta The Times of Israel. 'Lavoriamo 24 ore su 24 come una squadra, con un ...

Aperto un nuovo corridoio umanitario. Israele attaccherà dopo l ... Agenzia ANSA

Netanyahu all'attacco: "Spaccheremo Hamas"; nella striscia di Gaza un milione di sfollati, appello del Papa RTL 102.5

Tensione sempre molto alta in Medio Oriente: Israele concede più tempo per l'evacuazione dei civili dalla Gaza, ma nella Striscia è emergenza umanitaria Non si ferma il lancio di missili, suonano le ...Secondo il ministero della Salute di Gaza, le vittime dei bombardamenti di Israele sono già oltre le 2.300. La denuncia delle Idf: “Molti ostaggi tenuti sottoterra nella Striscia”. Hezbollah rivendica ...