Netanyahu avverte | Israele prepara invasione di Gaza Tajani | priorità evacuare italiani

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il primo ministro Benjaminha avvertito che la "prossima fase" del conflitto con Hamas "sta arrivando" e ieri sera l`esercito israeliano ha confermato che prevede di attaccare la Striscia divia terra, aria e mare, senza però fornire tempistiche o dettagli. Un'escalation che preoccupa la comunità internazionale, che lavora a una riduzione del conflitto e alla protezione della popolazione civile e dei cittadini stranieri nell'area. La "" del governo italiano è "far uscire il maggiore numero di connazionali dalle zone a rischio", ha confermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio. Intanto, "centinaia di migliaia" di abitanti distanno fuggendo dal nord verso il sud del territorio dopo cheha avvertito 1,1 milioni di persone ...

IsraeleHezbollah che non vuole un'escalation ma che pagherà un "prezzo elevato" se le ...Stato americano Antony Blinken tornerà domani in Israele per incontrare il premier Benyamin, ...

Raid a Gaza, Netanyahu avverte: 'È solo l'inizio'. Hamas diffonde un video con i bimbi in ostaggio - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele, Netanyahu avverte Hamas: "Questo è solo l'inizio" La Stampa

(Lapresse) Netanyahu apre la prima riunione del gabinetto del governo di emergenza: "Hamas pensava che saremmo crollati, ma spezzeremo Hamas", ...Mentre Israele prepara l'invasione di terra a Gaza, aumentano scambi di fuoco alla frontiera tra Israele e Libano. E intanto a Gaza la situazione dei profughi in fuga è sempre più a rischio, con il va ...