“Nessuno sarà mai come te” Cinema in lutto | addio alla famosa attrice | 60 anni di carriera e tanti capolavori

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023)nel mondo dele della tv. Unaencomiabile quella dell’che si spegne oggi all’età di 91. Premi per la migliore interpretazione, in seguito a un primo iniziale ritiro dal mondo della recitazione durato circa un decennio. Ma la vocazione per lei ha sempre avuto la meglio e il ritorno sul set era un evento auspicabile per quanti hanno sempren omaggiato la sua presenza nei casttografici di rilievo. A dare il triste annuncio della scomparsa, la sua rappresentante al portale Variety. Piper Laurie muore a 91. Tutti ricorderanno l’esemplare interpretazione al fianco di un’altra star del mondo del, Paul Newman nella pellicola di successo The Hustler (Lo Spaccone). Il suo ruolo...