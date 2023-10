Nel “Commercio” oltre che a guadagnare | bisogna anche spendere

Leggi su lortica

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il primo guadagno, si dice, è nel non, e va benissimo. Peccato che proprio zero assoluto non è possibile. Nel parcheggio antistante la Camera dile condizioni sono davvero pietose, e ci vuole una pronta manutenzione. Tombini pieni di foglie ed erbacce, rifiuti ovunque, mascherine usate, cordoli rotti, alberi non potati, con annessi e connessi. Una situazione penosa, che permane da tanto tempo, e che a quanto pare nessuno ha messo occhio per sanarla. A chi tocca ? Perché nessuno preposto alla manutenzione interviene? Peraltro in caso di piogge abbondanti èrischioso, sia per le fronde degli alberi che per i tombini.questa volta l'Amministrazione si deve dare una bella svegliata.