Nazionali | il Messico di Lozano e Ochoa passa con il Ghana

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Buona prestazione delin amichevole contro il: 2-0 a segnoe in campo gli ‘italiani’e Vasquez Ottima prova del, che supera ilin amichevole per 2-0. Protagonista per la nazionale del Centro America el Chucky, autore del primo gol e Antuna, autore del secondo gol. In campo per i messicani anche due calciatori che militano in Serie A: in porta ovviamente, estremo difensore della Salernitana, e poi il difensore del Genoa Johan Vasquez