Nazionale | Kean | “Si sbaglia Ora devo dimostrare che si può contare su di me”

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Moisesta cercando di recuperare spazio in. L’attaccante della Juventus è stato chiamato in causa da Spalletti nel match contro Malta ed ora vuole rimanere nel giro dei giocatori che potranno incidere per il futuro dei colori azzurri. Queste le parole dia Rai Sport.: “Il mister ha un calcio molto offensivo, diverso che a noi piace, mi ha chiesto di attaccare molto lo spazio e ricevere tanti palloni. La fiducia parte tanto dai compagni, ti aiuta molto. Spalletti ha fatto un grande passo verso di me soprattutto nei discorsi e nel farmi capire come muovermi in campo. Quando si è giovani si fanno sbagli io ho capito e ora sta a mesul campo e fuori che possonosu di me“. SportFace.