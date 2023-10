NASCAR Cup Series | Las Vegas | Larson vince in volata su Bell e passa in finale

... ex cestista e leggenda dell'NBA , oggi sessantenne imprenditore e principale azionista e presidente degli Charlotte Hornets dell'NBA e del team 23XI Racing dellaSeries. Uno dei più ...

NASCAR Cup Series, Las Vegas: OA Sport

NASCAR Cup Series, Texas: Byron vince e passa al 'Round of 8' OA Sport

Kyle Larson won big on Sunday at Las Vegas Motor Speedway. Not only did he score the win in the NASCAR Cup Series race at the 1.5-mile speedway, but he also punched his ticket to the championship ...Kyle Larson led 133 laps and won both stages in NASCAR’s Round of 8 playoff opener at Las Vegas Motor Speedway.