Ct Nigeria: 'Dobbiamo rispettare i club che lo pagano' 'Siamo in contatto con il, farlo giocare di nuovo ingiorni può essere pericoloso'. Sono queste le parole del ct della Nigeria, José ...

Napoli, tre bimbe messe alla porta: "Avete fatto fuggire il cane" | Intervengono i carabinieri: denunciato un 49enne TGCOM

Il cane è scappato per colpa vostra: sbatte fuori di casa tre bimbe di ... Fanpage.it

Le bambine che giocano, un cane che fugge e un papà "fuori di testa". È successo in via Piromallo a Massa di Somma, piccolo comune alle pendici del Vesuvio, secondo ...(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - E' successo in via Piromallo a Massa di Somma, piccolo comune alle pendici del Vesuvio, secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri. Una ragazzina di 8 anni ospita in ca ...