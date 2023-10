Napoli | Osimhen | “Maradona il migliore della storia | fatto cose incredibili…”

L'autunno non è la stagione migliore per Victore dopo l'ultimo stop di venerdì in Portogallo con la Nigeria, è il caso di fare gli scongiuri perché le notizie che trapelano non ...

Allarme Napoli: le condizioni di Osimhen preoccupano La Gazzetta dello Sport

Victor Osimhen si è infortunato. Non si conosce ancora l'entità del problema, quindi neanche i tempi di recupero, ma La Gazzetta dello Sport fa sapere che il nigeriano non ce la dovrebbe fare a