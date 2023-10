Napoli | Natan | «La Serie A è un campionato dal quale dovrebbero passare tutti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023), difensore brasiliano del, ha parlato al canale YouTube azzurro della sua nuova avventura in, difensore brasiliano del, ha parlato al canale YouTube azzurro della sua nuova avventura inA. PAROLE – «LaA è unmolto competitivo. Undal, soprattutto i difensori, che ti fa migliorare tantissimo. Esordio in Champions? Non riesco a spiegarvelo. È stata una sensazione incredibile. L’ho solo vista nei videogiochi e ora ho l’opportunità di giocarla e di sentire la musica prima della partita».