Napoli | caccia di casa figlia di 8 anni e due amichette | “Hanno fatto scappare il cane”

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilsi allontana dae lui chiude suadi 8e duefuori dall’ l’abitazione. Le bimbe, spaventate, si rifugiano in un negozio. L’assurdo episodio è avvenuto a Massa di Somma, in provincia di. Un uomo di 49è stato denunciato a piede libero per abbandono di minori. Erano le 20 di ieri, quando i carabinieri sono intervenuti in via Piromallo a Massa di Somma, piccolo comune alle pendici del Vesuvio. Una bimba di 8stava giocando incon duedella stessa età, quando il papà ha scoperto che il loroera fuggito. Senza pensarci su, il 49enne ha aperto la porta eto via le tre bimbe, lasciandole sole in ...

'Avete fatto fuggire il cane, vi sbatto fuori casa". Tre bambine di otto anni messe alla porta mentre giocano. E' paradossale quanto avvenuto a Massa di Somma, piccolo comune in provincia di, dove un uomo di 49 anni è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di minori. I fatti risalgono alle 20 di sabato sera quando in via Piromallo, nel comune vesuviano, una bimba e le sue ...

Napoli, “avete fatto scappare il cane”: caccia di casa figlia di 8 anni e ... Adnkronos

Massa di Somma, il padre caccia da casa la figlia di otto anni e due amiche. «Avete fatto fuggire il cane, vi sbatto fuori» Corriere

Il cane si allontana da casa e lui chiude sua figlia di 8 anni e due amichette fuori dall' l'abitazione. Le bimbe, spaventate, si rifugiano in un negozio. L'assurdo episodio è avvenuto a Massa ...In realtà le bimbe stavano giocando in camera e l’animale era sotto un letto. A soccorrere le piccole, terrorizzate e in lacrime, un negoziante che ha chiamato il 112 ...