Muore Rosetta Cutolo | sorella del boss

(Di domenica 15 ottobre 2023) L’87enne, lamaggiore del defuntodella Nuova Camorra Organizzata, Raffaele, è deceduta nella sua residenza di Ottaviano (Napoli). La donna era tornata a casa dopo un breve ricovero ospedaliero per una frattura al femore. Le autorità hanno vietato i funerali pubblici, originariamente pianificati per domani, per ragioni di ordine pubblico, su disposizione del questore di Napoli, Maurizio Agricola. Per molti anni,è stata considerata la figura di spicco del clan NCO, fondato dal fratello negli anni ’70 mentre era detenuto. Raffaeleaveva affidato a lei la gestione degli affari e degli affiliati del clan, dimostrandole completa fiducia. Era temuta, rispettata e onorata dagli uomini del clan, ...