Motomondiale | Gp Indonesia Aprilia | Vinales protagonista a Mandalika

Il secondo posto di Maverick Vinales inè riassumibile così, un podio meritato dopo aver lottato sia con Martin (poi caduto) sia con Bagnaia. E, nel finale, contenendo con autorevolezza gli ...

MotoGP Indonesia, Bagnaia vince in rimonta e torna primo in classifica: caduto Martin Corriere dello Sport

Martin cade, Bagnaia vince in Indonesia e torna in testa al Mondiale MotoGp la Repubblica

Il centauro della Ducati Enea Bastianini ha commentato il suo sfortunato Gran Premio d'Indonesia, chiuso all'ottavo posto dopo una grande rimonta che ha rimediato l'errore in partenza. "C’è stato un ...“Sono molto dispiaciuto per la caduta, molto simile a quella di Le Mans. Ho lo stesso dolore al pollice, non ho potuto fare nulla per evitare il contatto, ho solo sentito una gran botta da dietro, ...