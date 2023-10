Motomondiale | Gp Indonesia Aprilia | Vinales protagonista a Mandalika

Il secondo posto di Maverick Vinales inè riassumibile così, un podio meritato dopo aver lottato sia con Martin (poi caduto) sia con Bagnaia. E, nel finale, contenendo con autorevolezza gli ...

MotoGP Indonesia, Bagnaia vince in rimonta e torna primo in classifica: caduto Martin Corriere dello Sport

MotoGP Indonesia, Bagnaia: "Meritavamo una gara così, dato il massimo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Lo spagnolo ha sfiorato la vittoria 'E' comunque un buon risultato' MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) - Ci ha creduto, ci ha provato e l'ha ...Italy's MotoGP world champion Francesco Bagnaia regained his lead at the top of the 2023 riders' standings by winning the Indonesian Grand Prix on Sunday. © ANSA ...