MotoGP | top e flop del GP d’Indonesia

(Di domenica 15 ottobre 2023) Cambia tutto in questa domenica di. In Indonesia Bagnaia ritrova il successo davanti a Vinales e Quartararo. Il torinese ritorna in testa al Mondiale vista la caduta di Martin. Bagnaia si ritrova in questa domenica indonesiana. Dopo un sabato sottotono, il torinese ritorna al successo davanti a Vinales e Quartararo. Niente da fare, invece, per Martin, che con una caduta butta alle ortiche (almeno per ora) il primo posto nel Mondiale. Bagnaia vince il GP di Indonesia – Notizie.com – © AnsaBagnaia, infatti, si riporta in vetta alla classifica iridata a cinque weekend dalla fine. Ora sono 18 i punti di vantaggio su Martin ed il torinese ritorna ad essere il favorito per la vittoria finale. L’ordine d’arrivo e le pagelle del GPGioia Bagnaia in Indonesia – Notizie.com – © AnsaDi seguito l’ordine d’arrivo e le pagelle di questa domenica ...