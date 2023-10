MotoGp | Pecco Bagnaia trionfa in Indonesia e torna al comando della classifica | “C’era bisogno di un risultato così”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023)leader del mondiale di. Il pilotaDucati ha vinto il Gp dell’e ha ripresoil, anche grazie alla caduta di Jorge Martin (Ducati Pramac), scivolato in curva 11 a 15 giri dalla fine: ora ha un vantaggio di 18 lunghezze sul pilota spagnolo che sabato con la vittoria nella sprint si era portato per la prima volta in testa al mondiale.ha preceduto sul traguardo Maverick Vinales, in sella all’Aprilia, terzo Fabio Quartararo con la Yamaha. “di un, perché dopo Barcellona ne abbiamo passate un po’”, ha dettoai ...