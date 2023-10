MotoGP | Maverick Vinales | “Ho gestito nel migliore dei modi le gomme | nel finale quasi riprendevo Pecco…”

...all'anteriore e la media al posteriore ha avuto la meglio sulla coppia di gomme medie di... Quarto posto per Fabio Di Giannantonio, il miglior modo per cercare una sella per restare in...

Un altro nome chiacchierato è quello di Maverick Vinales, un altro pilota veterano della MotoGP che saprebbe colmare il vuoto lasciato da Marquez. I due condividono un primato, ovvero quello di essere ...Pecco Bagnaia vince il GP d'Indonesia 2023 con una grandissima rimonta dal tredicesimo posto. Il campione del mondo in carica torna primo in classifica piloti, grazie alla caduta di Jorge Martin che r ...