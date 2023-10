MotoGP | Marco Bezzecchi | “Oggi è stata durissima | ma ne è valsa la pena Phillip Island sarà meno fisica”

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Si è conclusa con un terzo posto nella Sprint ed un quinto nel GP dell’Indonesia 2023 l’incredibile settimana di, infortunatosi sabato scorso durante un allenamento al Ranch di Tavullia e operatosi domenica mattina per la frattura composta della clavicola destra. Il Bez si è reso protagonista di un recupero clamoroso, viaggiando in extremis verso Mandalika e raccogliendo punti pesanti nonostante il forte dolore. “Èdura, sono abbastanza stanco però ne èla. Non mi aspettavo di fare un weekend del genere, sono contento., ma il sorpasso su Binder all’ultimo giro con le poche energie residue è stato bello“, dichiara il romagnolo del Team Mooney VR46 ai microfoni di Sky Sport dopo la gara odierna ...