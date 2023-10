MotoGp Indonesia 2023 | Martin cade Bagnaia vince e torna in vetta a Mondiale

... - la Ducati trionfa nel Mondiale costruttori di. Ed è il quarto titolo di fila per la moto ... Inevitabilmente, però, al Gp dia tenere banco è stato soprattutto l'annuncio del ...

Martin cade, Bagnaia da urlo: vince e torna leader Sky Sport

MotoGP Indonesia, Bagnaia: "Meritavamo una gara così, dato il massimo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Pecco Bagnaia vince il GP Indonesia 2023 e torna in testa al Mondiale a +18 su ... Martin ieri aveva vinto la Sprint MotoGp, scavalcando Bagnaia nella classifica generale del Mondiale. Martin si era ...Pecco Bagnaia vince imponendosi su Maverick Vinales e un rinato Fabio Quartaro che gli chiudono in scia tornando in vetta al campionato. A metà gara ...