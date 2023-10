MotoGP GP Indonesia 2023 | Martin | “Ho fatto un errore Oggi nessuno poteva battermi”

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Ho preso lo sporco e sono caduto. Sono andato un po’ lungo alla 10, alla 11, pertanto, sarei dovuto stare un po’ più attento. Houned è andata così. Mi dispiace molto per l’ma sono contento della velocità.ieri, dovevo approfittare della mia velocità per vincere. Pecco è stato fantastico, visto che partiva indietro. Tuttavia penso di essere il più veloce”. Lo ha affermato Jorgeai microfoni di Sky Sport, al termine del GP d’che lo ha visto protagonista di una caduta mentre si trovava saldamente al comando. SportFace.

Martin cade, Bagnaia vince il gp die torna leader del mondiale dicon 18 punti di vantaggio sullo spagnolo del team Pramac, che era nettamente al comando ma a metà gara è stato tradito dalle gomme, finendo nella ghiaia:...

MotoGp oggi Gp Indonesia, orari in tv: dove vederlo in diretta (Sky, Now e TV8) Today.it

Oggi si è disputato il GP di Indonesia 2023, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Mandalika. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran P ...Acosta ha 65 punti di vantaggio su Arbolino a cinque gare dalla fine: è un'ottima situazione per arrivare in MotoGP da due volte campione del mondo. Vedremo. Insieme ad Acosta sul podio sono finiti ...