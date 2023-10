MotoGP GP Indonesia 2023 | Bagnaia | “Oggi mi sono detto ‘dai il massimo' ”

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Penso che ci meritassimo una gara come questa. Partire dal tredicesimo posto mi ha fatto direil’. Ho visto Martin andare via e ho pensato di gestire le gomme. E’ andata bene, negli ultimi dieci giri andavo proprio forte”. Così Francescoparla dopo la vittoria nel Gp d’della Moto GP che gli permette di tornare in testa al Mondiale. “molto contento, voglio ringraziare tutti quanti. Il team, la mia favolosa fidanzata, la mia famiglia”, ha aggiunto il pilota Ducati. SportFace.