MotoGP | Bagnaia | questa è una reazione da campione! Aggressivo sin dalla partenza | rimonta furiosa che scaccia i fantasmi

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) È il Mondiale dei ribaltoni, quello della. Dal tramonto all’alba può cambiare tutto, all’improvviso e senza avvisaglie. Il sabato di Mandalika è stata la peggior giornata di Francesconell’arco del 2023. Eliminato in Q1, anonimamente ottavo nella Sprint e scavalcato da Jorge Martin in classifica generale. Un detto, però, recita “l’ora più buia è quella che precede il sorgere del Sole”. Ebbene, dal tramonto di sabato all’alba di domenica, tutto è cambiato in Indonesia. Martinator stava recitando il solito monologo, apparentemente vincente. Però il nuovo asfalto steso sul tracciato edificato nell’Isola di Lombok lo ha tradito, spedendolo nella ghiaia per la prima volta dopo mesi. Nel pugno dello spagnolo, anziché il successo, è rimasto solo un nugolo di mosche. Viceversa, Pecco ha stroncato sul nascere gli spettri da cui avrebbe potuto ...