MotoGP | 5 GP al termine del Mondiale | quali gare favorevoli a Bagnaia e quali a Martin

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) La risposta di Pecco. “Mi girano i co….ni“, così si era espresso ieri aldi una giornata molto complicata a Mandalika (Indonesia): 13° nellefiche e ottavo nella Sprint Race, perdendo la vetta del campionato in favore di uno Jorgescatenato. I presupposti in vista del GP odierno non erano dei migliori. E così Pecco si è esibito in una delle sue migliorinella carriera, rimontando alla grande dalle retrovie e riuscendo a salvare le gomme, senza nessuna sbavatura. Lo stesso non si può dire perche, partito in maniera incredibile dalla sesta casella, è caduto quando comandava e il suo vantaggio era considerevole. Alla fine della fiera, conta ottenere i punti alla fine esi è portato a casa il punteggio ...