Moto2 | GP Indonesia 2023 | risultati e classifica | ancora Acosta davanti a tutti Sesto Arbolino

(Di domenica 15 ottobre 2023)del Gran Premio dell’di. A trionfare è Pedroial termine di una gara che ha visto il solito dominio spagnolo in questa classe. E il dominio è anche del pilota della Red Bull KTM, che continua ad allungare nel Mondiale e potrebbe laurearsi campione già nel giro di un paio di gare. Sul podio ci salgono anche i connazionali Canet e Aldeguer, mentre chiude in sesta posizione il primo degli italiani, ovvero Tony, il quale resta in seconda posizione nellapiloti.PILOTI AGGIORNATA L’ORDINE DI ARRIVO 1.P. Red Bull KTM Ajo 34:51.461 2. Canet A. Pons Wegow Los40 +2.044 3. Aldeguer F. Speed Up Racing +4.716 4. Dixon J. GASGAS Aspar Team +9.082 5. Gonzalez M. CP ...

L'ordine d'arrivo del GP d'2023 classeIn arrivo La classifica del mondiale - ClasseIn arrivo L'ordine d'arrivo del GP d'2023 classe Moto3 La classifica del mondiale -...

Moto2 Gp Indonesia diretta LIVE sul circuito di Mandalika Virgilio Sport

Moto2, Acosta vince e allunga. Arbolino 6° Sky Sport

Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario MOTOGP INDONESIA 2023 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale! Non c'è storia in Moto2, ...Adesso manca soltanto la gara della MotoGP per chiudere alla grande la domenica di Mandalika: il GP Indonesia è in diretta alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Acosta ha ...