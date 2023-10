Moto2 classifica piloti 2023 | punti aggiornati gara dopo gara

(Di domenica 15 ottobre 2023) Laaggiornata della. Riuscirà Pedro Acosta a imporsi? Oppure ad avere la meglio saranno altripiù esperti, come Ai Ogura? Lo scopriremo insieme nel corso di una lunga ed entusiasmante stagione che comincia in Portogallo, a Portimao. Occhi puntati anche suiitaliani, con Celestino Vietti e Tony Arbolino che guidano la troupe e puntano in alto. Di seguito lacon i. LAPedro Acosta 277 Tony Arbolino 212 Jake Dixon 162 Aron Canet 144 Alonso Lopez 127 Somkiat Chantra 124 Filip Sala? 108 Celestino Vietti 106 Manuel ...

Buon 11° posto per Dennis Foggia, che eguaglia il miglior risultato in. Ingenerale Pedro Acosta ha ora un margine di 65 punti su Tony Arbolino e può già pensare a quando festeggiare ...

Moto2, Acosta vince e allunga. Arbolino 6° Sky Sport

LIVE Moto2, GP Indonesia 2023 in DIRETTA: probabile monologo spagnolo OA Sport

Chiudono la top ten Chantra, Garcia, Roberts e Lowes. Buon 11° posto per Dennis Foggia, che eguaglia il miglior risultato in Moto2. In classifica generale Pedro Acosta ha ora un margine di 64 punti su ...Adesso manca soltanto la gara della MotoGP per chiudere alla grande la domenica di Mandalika: il GP Indonesia è in diretta alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Acosta ha ...