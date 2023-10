Morta a 91 anni Piper Laurie | addio a star di ‘Carrie’ e ‘Figli di un dio minore’

Leggi su italiasera

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’attrice statunitense, tre volte nominata all’Oscar per le sue interpretazioni in ‘Lo spaccone’, ‘Carrie – Lo sguardo di Satana’ edi un dioe nota per la sua stravagante interpretazione di due personaggi nella serie tv “I segreti di Twin Peaks”, èa 91nella sua casa di Los Angeles all’età di 91. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua portavoce Marion Rosenberg a ‘Variety’ e ‘The Hollywood Reporter’.(pseudonimo di Rosetta Jacobs, nata a Detroit il 22 gennaio 1932) esordì al cinema accanto a Ronald Reagan nella commedia “Amo Luisa disperatamente” (1950) di Alexander Hall. Il suo primo ruolo importante lo ottenne al fianco di Paul Newman con cui ...