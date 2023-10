Mondiali rugby maschile 2023 | il Sudafrica gela Parigi e va in semifinale | Francia eliminata

(Di domenica 15 ottobre 2023) La quarta e ultima semifinalista deidiè il, capace di ribaltare il pronostico della vigilia ed eliminare i padroni di casa della. Gli springboks, che avevano chiuso al secondo posto il girone B, hannoto lo Stade de France di Saint-Denis, imponendosi per 29-28 e proseguendo il loro cammino. Ammutolite le decine di migliaia di francesi presenti sugli spalti, che speravano di rivedere la propria nazionale inper la prima volta dal 2011 e che invece pagano a caro prezzo la prima sconfitta della manifestazione (laaveva vinto il Pool A). In, i campioni in carica delse la vedranno contro l’Inghilterra. PROGRAMMA ...

L'Inghilterra ha conquistato il pass per le semifinali dei Mondiali di rugby, in corso in Francia, battendo le Figi per 30 a 24 ...