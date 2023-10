Mondiali rugby 2023 | Inghilterra in semifinale | battute le Fiji 30-24

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Proseguono i quarti di finale deidiin Francia. RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE AGGIORNATO L’batte le30-24 e vola inper la seconda edizione consecutiva, nel 2019 fu sconfitta in finale dal Sudafrica. Nel prossimo turno i British Lions affronteranno la vincente della sfida tra i padroni di casa della Francia e proprio gli Springboks. Dall’altra parte del tabellone è già definita l’altratra Argentina e Nuova Zelanda. LA CRONACA I primi punti dell’incontro arrivano all’11’ con il calcio di Farrell per il 3-0 inglese. Al 14? c’è la meta di Tuilagi, ma Farrel non trasforma fallendo il calcio del 10-0. Lesi sbloccano al 20? con il calcio di Lomani, ma subiscono un’altra meta tre minuti ...