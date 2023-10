Mo | Orlando | ' non rassegnarsi a logica armi e vendetta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Io penso che non sia giusto rinunciare alla complessità nell'affrontare questo passaggio, nel senso che non mi convince l'appello che implicitamente fa la destra, ma non soltanto la destra, a difendere l'Occidente rinunciando ad essere l'Occidente, rinunciando alle peculiarità della nostra cultura democratica, il riconoscimento della complessità delle situazioni, la capacità del dialogo, la capacità di cogliere le contraddizioni". Lo ha detto il deputato Pd Andreanel suo intervento conclusivo della Festa nazionale di Dems, associazione da lui fondata e di cui è presidente, a Rimini. "Non mi convince l'idea secondo la quale il problema sia semplicemente schierarsi. Noi non abbiamo problemi a riconoscere il diritto di Israele alla sua esistenza e ad un futuro di pace, ma non ci rispamo il richiamo alle regole del ...