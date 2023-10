Milan Vader vince in salita al Tour of Guangxi e diventa nuovo leader | Rochas e Carthy inseguono

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) La quarta tappa delof2023, ultimo evento di livello Worlddella stagione ciclistica, proponeva l’arrivo ina Nongla, dopo una prima parte completamente pianeggiante con partenza da Nanning (161,4 km complessivi). Ascesa conclusiva di 3,3 km al 6,6% di pendenza media, con un tratto centrale all’11,2% e i 300 metri finali all’8,7%, che si è rivelata il teatro perfetto per la grande sfida tra gli uomini di classifica presentatisi in Cina per concludere la propria annata agonistica.ha vinto la frazione grazie a un eccellente attacco sferrato quando mancavano 800 metri al traguardo. L’olandese della Jumbo-Visma ha saputo piazzare la rasoiata nel momento migliore e a 27 anni ha conquistato il suo primo successo da professionista, in una carriera dove ...