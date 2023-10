Milan | Thiaw ha già deciso il suo futuro

(Di domenica 15 ottobre 2023) La crescita dinon è passata di certo inosservata con tante società che hanno manifestato un certo interesse per il difensore...

Come raccontato da Tuttosport , il difensore ex Schalke 04 è corteggiato dal West Ham , ma per ilè incedibile, tanto che a breve la dirigenza comincerà le contrattazioni con l'entourage ...

Lazio-Immobile, aria di addio Fabiani frena L’Intervista di Ciro Immobile di ieri a Il Messaggero ha riaperto il tema del possibile addio dell’attaccante a gennaio o a giugno con destinazione Arabia ...Il Milan potrebbe perdere un pezzo importante della formazione titolare, un club di Premier League è pronto a fare sul serio per Thiaw. Il calciomercato si sa non dorme mai. Nonostante la sessione est ...