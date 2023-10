Con un contratto in scadenza nel 2025 non c'è fretta di mettere nero su bianco ma i dirigenti delvogliono premiare il giocatore con una cifre più alte di quelle attuali. Un primo ...

Milan, rinnovo Maignan: la richiesta è di 8 milioni l’anno Pianeta Milan

In casa Milan c'è una situazione che preoccupa e non poco. Il calciatore dovrebbe rinnovare, ma per ora non c'è nessuna trattativa.In casa Milan tiene banco il rinnovo di Rade Krunic, nel frattempo in ottica mercato si accendono le sirene inglesi per Malick Thiaw. Durante la sosta Nazionali, il Milan di Stefano… Leggi ...